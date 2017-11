Samp, Linetty deve fermarsi per un mese

GENOVA, 27 NOV - Un mese di stop per Karol Linetty mentre Ivan Strinic potrebbe stare fermo solo una settimana. È questo l'esito degli esami a cui sono stati sottoposti oggi i giocatori della Sampdoria. Per il polacco, che si è infortunato venerdì in allenamento, è confermata una lesione muscolare al bicipite femorale della coscia destra. Per il croato, che si è infortunato sabato col Bologna gli esami hanno invece escluso problematiche muscolari importanti alla coscia sinistra. Per entrambi i calciatori, con modalità e tempi differenti, sono già stati avviati i programmi di recupero fisioterapico.