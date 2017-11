Montella, Ct? Devo metabolizzare esonero

MILANO, 27 NOV - Dopo l'esonero arriva anche il Tapiro d'oro per Vincenzo Montella. "E' sempre colpa dell'allenatore, viene pagato anche per questo", ha spiegato l'ormai ex tecnico del Milan, rispondendo a Valerio Staffelli che gli consegnava il riconoscimento di Striscia la notizia, nel giorno in cui il club rossonero ha annunciato il suo avvicendamento con Rino Gattuso. "Rino se lo merita, gli faccio un grosso in bocca al lupo" ha aggiunto Montella, glissando sul proprio futuro: "Adesso mi riposo un po'. La Nazionale? No, è presto per qualsiasi cosa. Devo metabolizzare, ancora non mi sono reso conto. Forse adesso con il Tapiro un po' di più".