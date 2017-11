Zidane, Bale è pronto al rientro

MADRID, 27 NOV - Gareth Bale farà il suo ritorno in campo con il Real Madrid nell'incontro di Coppa del Re di domani contro il Fuenlabrada, club di terza divisione battuto 2-0 all'andata. L'ala gallese è ferma da due mesi per infortunio. L'allenatore Zinedine Zidane ha spiegato oggi che Bale è ormai guarito dal problema muscolare alla gamba sinistra e giocherà almeno uno spezzone di partita al Santiago Bernabeu, non è ancora deciso se nell'11 di partenza o entrando a partita in corso. Bale non gioca dal 3-1 del Real al Borussia Dortmund, in Champions League, del 26 settembre. In questa stagione ha collezionato solo nove presenze, segnando tre gol.