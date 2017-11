Figc: Malagò, bene se calcio fa da solo

BARI, 27 NOV - "I primi della classe? Sono onorato che Urbano Cairo dica così, forse ha ragione. Non c'è una sola ricetta per dare una mano al calcio. Se il calcio riesce autonomamente a tirarsi fuori da quello che e' sotto l'occhio di tutti, non solo per l'aspetto sportivo, ma anche per quello statutario e per l'individuazione degli uomini da scegliere dentro la governance della Lega, va benissimo. Piena condivisione". Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, rispondendo al presidente del Torino, Urbano Cairo.