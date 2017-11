Pescara, lesione al crociato per Palazzi

PESCARA, 27 NOV - Brutte notizie per il centrocampista del Pescara Andrea Palazzi infortunatosi sabato scorso nella trasferta contro lo Spezia. Il giocatore, costretto a lasciare il ritiro ligure, dove i biancazzurri stanno preparando la partita di Coppa Italia di domani sera a Genova con la Sampdoria, si è infatti sottoposto questa mattina a visita specialistica e ad esami strumentali, che hanno evidenziato una lesione al legamento crociato anteriore e menisco esterno del ginocchio destro. Per il giocatore si renderà necessario l'intervento chirurgico. Sarà operato in settimana a Milano. Andrea Palazzi (centrocampista, '96, ex Pro Vercelli) è un giocatore di proprietà dell'Inter che lo ha ceduto a titolo temporaneo ai biancazzurri. Il giocatore è legato alla società nerazzurra fino al 30 giugno 2021.