Sassuolo, ufficializzato Iachini

SASSUOLO (MODENA), 27 NOV - Il Sassuolo ha ufficializzato il suo nuovo tecnico: è Giuseppe Iachini, 53 anni, e prende il posto di Cristian Bucchi, esonerato in mattinata. Il tecnico dirige oggi il suo primo allenamento in neroverde e debutterà mercoledì in Coppa Italia sulla panchina del Sassuolo contro il Bari. La società non precisa la durata del contratto, pare fino a giugno 2018 con eventuale opzione in caso di salvezza. Iachini torna a allenare a distanza di un anno dopo l'esonero a Udine. Domani la presentazione.