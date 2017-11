Montella 'allenare Milan è stato onore'

MILANO, 27 NOV - "Allenare il Milan è stato un onore, lavorare con questo gruppo ancor di più. Ringrazio i tifosi per il loro sostegno, Fassone e Mirabelli per l'opportunità e il mio staff che mi ha supportato in ogni momento. Auguro a Rino di riportare il Milan dove merita". Con questo messaggio su Twitter Vincenzo Montella ha salutato il mondo rossonero nel giorno del proprio esonero, riservando un augurio al suo successore, Rino Gattuso.