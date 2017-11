Hamsik, Juve non decisiva per scudetto

NAPOLI, 25 NOV - ''La sfida con la Juve? Sicuramente non sarà decisiva per lo scudetto. Ci sono ancora molte partite da giocare fino al termine della stagione. D'altra parte, è inutile parlare di cosa rappresenti una partita contro la Juve per i tifosi del Napoli''. Marek Hamsik, all'indomani della vittoria con l'Udinese, commenta sul proprio sito il significato della sfida di venerdì sera al San Paolo con i campioni d'Italia ed anche il nuovo successo del Napoli. ''La partita giocata dopo una gara in Champions - osserva lo slovacco - è sempre impegnativa, così è stato con l'Udinese. Penso che la nostra vittoria sia stata meritata. Non abbiamo giocato al meglio, ma abbiamo giocato da squadra ed ottenuto i tre punti''. ''E' stata una vittoria molto importante. Il suo vero, grande valore - conclude Hamsik - può essere compreso solo alla fine del campionato''.