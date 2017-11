Inter, solo un risentimento per Vecino

MILANO, 27 NOV - Solo un risentimento al bicipite femorale della coscia sinistra per Matias Vecino che quindi sarà a disposizione per la partita contro la Juventus. Il centrocampista dell'Inter si era infortunato nella ripresa della partita contro il Cagliari di sabato sera e oggi ha svolto gli esami di controllo. Si è deciso per un lavoro personalizzato, mentre le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno. Il tecnico Luciano Spalletti potrebbe decidere di non rischiarlo per la partita contro il Chievo di domenica ma il giocatore sarà a disposizione per il match del 9 dicembre contro la Juventus.