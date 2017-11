Gol non dato a Messi, polemica in Spagna

ROMA, 27 NOV - "Un altro scandalo" (Mundo Deportivo). "Nemmeno così possono col Barça" (Sport). "VARgogna" (L'Esportiu). "Polemica e Liga. Si ravviva il dibattito sul Var" (As). "Tutto il mondo ha visto meno chi doveva" (El Pais). Sono questi alcuni dei titoli dei giornali spagnoli dopo l'incredibile errore dell'arbitro Ignacio Iglesias Villanueva e i suoi collaboratori, che non hanno convalidato una rete segnata da Messi, con il pallone che, come hanno evidenziato tutti i filmati, aveva completamente marcato la linea di porta. Un gol-fantasma, quindi non dato, come quello segnato dall'inglese Lampard ai Mondiali del 2010. Ma nel frattempo sono arrivati il sistema 'occhio di falco' e la Var, che però nel campionato spagnolo non vengono utilizzati. Da qui le polemiche, con accuse di 'oscurantismo' verso i dirigenti del calcio spagnolo, poco inclini a dare il via libera all'utilizzo della tecnologia. Intanto ci ha rimesso il Barcellona, che comunque dopo l'1-1 di ieri a Valencia rimane al comando della Liga.