Figc: Malagò,valutazione Coni coraggiosa

MESAGNE (BRINDISI), 27 NOV - "Non lo so, non lo posso sapere, stanno in riunione in Lega". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha risposto a Mesagne ad una domanda di giornalisti sul possibile commissariamento della Figc. "Le cose che dovevamo dire le abbiamo dette. Sta a loro affrontare questo problema. Noi abbiamo fatto una valutazione onesta, coraggiosa, penso anche sacrosanta. E' giusto che all'interno delle componenti, in questo caso della Lega di A, facciano le loro valutazioni. E' giusto rispettare le questioni democratiche. Non c'è un problema solo nel calcio, anche in qualche altro sport. Il calcio - ha proseguito Malagò - è quello che coinvolge tutti, soprattutto a livello mediatico. Motivo per cui la ferita è più importante".