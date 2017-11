Esonero Montella, soddisfazione Bacca

MILANO, 27 NOV - Carlos Bacca nella scorsa stagione non ha mai legato con Vincenzo Montella ed è facile leggere una dose di soddisfazione nel tweet pubblicato del colombiano pochi minuti dopo l'annuncio dell'esonero dell'allenatore da parte del Milan. "Dio può ritardare ma non dimentica mai", ha scritto con tre 'emoticon' degli applausi l'attaccante, ceduto la scorsa estate dal club rossonero agli spagnoli del Villarreal in prestito con diritto di riscatto.