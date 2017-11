Figc: Sibilia, riforma sia dall'interno

ROMA, 27 NOV - "La Federcalcio con tutte le sue componenti devono avere la forza e la maturità, insieme, per raggiungere l'obiettivo di riformare il calcio senza una fase di commissariamento". Lo dice il presidente della Lega nazionale dilettanti, Cosimo Sibilia. "Io penso che la responsabilità che deve mettere in campo la Federcalcio attraverso tutte le sue componenti - ha precisato a margine della presentazione del nuovo consiglio del dipartimento Interregionale della Lnd in corso a Roma - è proprio quella di fare le sue riforme dall'interno. Auspico anche che la Lega di A elegga il presidente e mi pare che il risultato della Lega di B, con l'elezione di Balata e del direttivo, sia di buon auspicio". Intanto, mentre la Lega di A è in assemblea a Milano, a breve il presidente dimissionario della Figc, Carlo Tavecchio, dovrebbe convocare le componenti per concludere l'iter delle dimissioni e ragionare su possibili date per le elezioni: "Se io sono pronto a candidarmi? Questo non è all'ordine del giorno", dice Sibilia.