Totti con De Rossi,'lui nostro capitano'

ROMA, 27 NOV - Francesco Totti in campo per Daniele De Rossi, protagonista ieri col Genoa dell'ennesima espulsione in carriera e nel mirino della critica per la recidività. "Tutti hanno il diritto di sbagliare. Daniele ieri ha sbagliato ed è il primo a saperlo - scrive Totti via social -. Ma nessuno può mettere in discussione quello che ha fatto e quello che farà per la Roma: è il nostro capitano. Ora al lavoro, tutti insieme, per ripartire subito" conclude allegando una foto del giorno del suo ritiro, in cui è abbracciato a De Rossi.