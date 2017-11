Cairo, Serie A deve contare di più

ROMA, 27 NOV - "La Serie A deve avere una maggiore voce in capitolo come in Inghilterra e anche in Spagna dove la Liga spagnola ha una percentuale di voti molto maggiore". E' il parere di Urbano Cairo a proposito del governo del calcio in Italia. "Le cose devono essere cambiate, non andiamo nella direzione giusta. Paesi come il Belgio molto meno popoloso dell'Italia sono ai Mondiali". Quando il presidente della Lega di Serie A? "Oggi prevedo una fumata nera, credo che noi dobbiamo lavorare affinchè questo avvenga entro la metà di dicembre. Non ho nomi da proporre - aggiunge Cairo ai microfoni di Radio anch'io lo sport - c'e' una commissione. Ci sono alcuni nomi interessanti ma non li posso dire. Siamo in dirittura d'arrivo e nel giro di pochi giorni questi nomi saranno fatti. Bisogna vedere però le maggioranze per eleggere questi nomi".