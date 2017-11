Cairo,Torino? Aspettavo 4 punti in più

ROMA, 27 NOV - ''Donnarumma ha fatto un mezzo miracolo ma giusto un pareggio ieri a San Siro. Vedendo il cammino che abbiamo fatto mi aspettavo un paio di punti in più come contro il Verona e con il Chievo''. Ai microfoni di radio anch'io lo sport il presidente del Torino Urbano Cairo fa il punto sull'andamento della sua squadra in campionato. ''Avremmo potuto avere almeno quattro punti in più - aggiunge Cairo - ma il campionato è lungo''.