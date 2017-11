Cairo, tutto lo sport è da rifondare

ROMA, 27 NOV - ''Secondo me c'e' da ripensare tutto e da rifondare tutto lo sport italiano e anche il calcio. Alle Olimpiadi non ci sono stati risultati strepitosi''. E' l'opinione del presidente del Torino, Urbano Cairo, a Radio anch'io lo sport parlando dell'eventuale commissariamento in Figc. ''Ho stima di Malagò (n.1 Coni, ndr)ma secondo me bisogna rifondare tutto. Vedremo se ci sono le condizioni per commissariare la Figc, la Lega lo è già. Ma qui bisogna capire che non c'e' nessuno che può fare il primo della classe''.