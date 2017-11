Giocatori Juve 'festeggiano' sui social

TORINO, 27 NOV - "La prima volta non si scorda mai". Mattia De Sciglio fissa nella memoria con un post su Twitter il suo primo gol da professionista: il difensore della Juventus ha scaricato in rete con un gran destro una ribattuta fuori dall'area di rigore del Crotone, momento immortalato dalle foto postate a corredo del tweet. "Testa alta e petto in fuori" per Marchisio nel suo tweet post partita: "Ottima vittoria. Step by step" ha concluso il centrocampista, che dopo un periodo buio a causa degli infortuni sta ritrovando la continuità. Una "vittoria molto importante" per Benatia, anche lui nell'elenco dei marcatori con la rete del 3-0: "continuiamo il nostro cammino con grande determinazione" ha aggiunto il franco-marocchino, tra i migliori in campo dopo la solida prestazione in Champions con il Barcellona.