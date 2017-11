Allegri,pazienza e attenzione serviranno

TORINO, 27 NOV - "La pazienza e l'attenzione che abbiamo avuto oggi serviranno anche per sbloccare partite più complesse". Un Allegri soddisfatto celebra l'atteggiamento della Juventus nel consueto tweet post partita: pazienza dopo un primo tempo bloccato, in cui il Crotone ha tenuto in difesa sbarrando ai bianconeri la via del gol. Nella ripresa i bianconeri hanno sbloccato il match con un colpo di testa di Mandzukic, per poi chiudere sul 3-0 grazie ai gol di De Sciglio e Benatia. Il modo migliore per avvicinarsi a partite più complesse, come la sfida del San Paolo di venerdì con la capolista Napoli.