Ligue1: Psg sbanca Monaco, vola a +9

ROMA, 26 NOV - Psg sempre più padrone della Ligue1 dopo la vittoria allo 'Stade Louis II' di Monaco dove la squadra di Unay Emery ha battuto i padroni di casa, e secondi in classifica, per 2-1. Ora i punti in vantaggio sulle seconde (oltre ai monegaschi c'è il Lione che oggi ha maramaldeggiato sul Nizza) sono 9. I gol portano la firma di Cavani (19') e Neymar (su rigore al 7' st), mentre per i padroni di casa è andato a segno Moutinho (36' st).