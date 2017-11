Crotone:Nicola, giocando così cresceremo

ROMA, 26 NOV - "Abbiamo cercato di rimanere più a lungo possibile in partita e sfruttare alcune nostre qualità per creare alla Juventus dei problemi: non sempre l'abbiamo fatto bene, ma partite come questa ci faranno crescere". Lo ha detto il tecnico del Crotone, Davide Nicola, dopo la sconfitta all' Allianz Arena contro la Juve. "Dobbiamo essere orgogliosi - le sue parole a Premium - perché solo con questo livello di attenzione potremo lottare per i nostri obiettivi. Noi giochiamo per conquistare dei punti su ogni campo, contro ogni squadra: non sempre ci riusciamo, ma lo spirito deve sempre essere questo. La nostra differenza sarà sempre il resettare ogni partita per preparare quella successiva. Cosa farò quest'anno se ci salviamo? Si vedrà, le storie e le imprese nascono da sé, dobbiamo costruircele noi".