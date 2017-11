Calciatori serbi con effigie Mladic

BELGRADO, 26 NOV - In Serbia i giocatori del Kabel, una squadra di calcio di Novi Sad che partecipa al campionato regionale della Voivodina (nord), sono scesi in campo oggi con una maglietta che mostrava l'effigie di Ratko Mladic, l'ex generale serbo-bosniaco condannato nei giorni scorsi in primo grado all'ergastolo per genocidio e crimini di guerra e contro l'umanita' dal Tribunale penale dell'Aja per i crimini nella ex Jugoslavia (Tpi). I calciatori ammiratori di Mladic, riferisce l'agenzia Beta, hanno battuto per 2 a 0 lo Slavija nell'incontro disputato nello stadio del Kabel, che si trova non lontano dal Danubio. La Beta aggiunge che sempre oggi i tifosi della Stella Rossa di Belgrado hanno ripetutamente scandito allo stadio il nome di Ratko Mladic nell'incontro di prima divisione disputato nella capitale e vinto 2-1 contro il Cukaricki. (ANSA)