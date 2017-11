Juve: debutta Howedes, riposa Higuain

TORINO, 26 NOV - Esordio dal primo minuto per Howedes nella Juventus che affronta all'Allianz Stadium nel posticipo di campionato. Il tedesco, trent'anni a febbraio, non gioca una partita ufficiale dallo scorso 20 maggio. Compone il reparto arretrato con Barzagli e Benatia in una inedita linea a tre. Lichtsteiner e Sandro sulle fasce con Marchisio e Matuidi a completare il centrocampo. In avanti riposa Higuain; al suo posto Mandzukic centravanti, con Dybala e Douglas a sostegno.