Marotta "Sono contrario alle clausole"

ROMA, 26 NOV - Il dg della Juventus, Beppe Marotta, è contrario a mettere una clausola rescissoria sul contratto di Paulo Dybala. Lo ha detto a Premium. "Io sono contrario alle clausole, anche perché quando un giocatore vuole andare via fa di tutto per raggiungere l'obiettivo e si rompe quel patto fiduciario fondamentale per far sì che il rapporto possa proseguire. Il prezzo lo fa l'acquirente, se non ci sono acquirenti è troppo alta e se ce ne sono troppi è troppo bassa, certo lui - dice riferendosi a Mauro Icardi - è uno dei migliori al mondo in quel ruolo e l'Inter fa bene a tenerselo stretto".