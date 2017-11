Udinese: Sarri si lamenta? Merito nostro

Udine, 26 NOV - "Sarri si è lamentato del campo? Sono stupito dalle dichiarazioni dell'allenatore del Napoli sulla qualità del nostro terreno". Lo afferma il Direttore Generale dell'Udinese Calcio, Franco Collavino, in relazione alle affermazioni dell'allenatore del Napoli nel post-partita. "Se il Napoli ha avuto difficoltà ad esprimere il suo gioco - prosegue Collaboratrice - credo che il merito sia dell'Udinese che ha ritrovato la voglia di lottare e non del campo. Qui sono venute a giocare molte squadre tecniche e mai nessuno si è lamentato. Del resto anche la Nazionale ha scelto il nostro stadio per giocare due partite e alla Dacia Arena si disputeranno i prossimi Europei Under 21. Trovo dunque strumentale e gratuita la polemica di Sarri e spero sia stata solo una battuta a caldo - conclude - generata dall'adrenalina del post-partita".