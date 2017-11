Gasperini, punte Atalanta alzino livello

ZINGONIA, 26 NOV - "Il risultato di giovedì sera deve dare la spinta anche al campionato, perché la squadra si è sbloccata psicologicamente una volta che ha saputo di essere comunque qualificata: in alcune partite di campionato, invece, non eravamo riusciti a gestire il vantaggio". Gian Piero Gasperini tiene sul pezzo l'Atalanta alla vigilia della sfida del Benevento sulla scorta della cinquina all'Everton. "Avere fiducia in noi stessi non significa sottovalutare qualcuno, è un rischio che non esiste - precisa il tecnico nerazzurro -. Tutti gli attaccanti in rosa devono alzare il loro livello. La squadra le buone prestazioni le fa, là davanti dobbiamo chiedere più concretezza: da un po' di tempo ci mancano il gol, l'assist, il calcio piazzato, il peso dei cartellini sugli avversari e il peso dentro l'area: i numeri da 10-12 partite dicono questo".