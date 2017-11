Premier: City soffre ma vince,resta a +8

ROMA, 26 NOV - Il Manchester City allunga la striscia di vittorie in Premier League andando a imporsi 2-1 Huddersfield in un posticipo della 13/a giornata e conserva così il vantaggio di otto punti sui cugini dello United. Andati sotto per un'autorete di Otamendi allo scadere del primo tempo, gli uomini di Pep Guardiola hanno subito pareggiato con Aguero (2' st) su rigore, ma hanno dovuto penare fino al 39' per trovare la rete della vittoria siglata da Sterling. I Citizens sono gli unici ancora imbattuti in campionato e vantano 12 vittorie in 13 incontri. Vittoria in trasferta, ma ancora più sofferta, anche per l'Arsenal impostosi 1-0 a Burnley con un rigore concesso in pieno recupero. Sanchez non ha sbagliato l'occasione, mantenendo i Gunners al quarto posto ad un punto di distacco dal Chelsea ma a ben 12 lunghezze dal City. Dopo due sconfitte consecutive, il Southampton è tornato alla vittoria battendo 4-1 in casa il malandato Everton, ora quint'ultimo posto.