Cairo, al 100% Belotti segnerà a raffica

MILANO, 26 NOV - E' "soddisfatto, ma fino a un certo punto" Urbano Cairo, per il pareggio conquistato dal suo Torino con il Milan a San Siro. Il presidente granata si rammarica per le "due grandi occasioni avute con Belotti e I.Falque negli ultimi 10'. Eravamo in palla, c'era voglia di vincere la partita ma alla fine è giusto così". Cairo ha esaltato la prestazione di Sirigu, "un portiere di assoluto livello che dà grande sicurezza", ed è confortato dalle prove di Belotti e Niang. "Fisicamente non è al 100%, ma appena si riprenderà ricomincerà a segnare a raffica. Io me lo tengo stretto - ha osservato -. L'infortunio e' stato negativo perché lo ha fermato quando stava trovando la condizione, poi è voluto rientrare prima del previsto e ora sta facendo un pochettino di fatica ma già nel secondo tempo ha fatto vedere cose positive. Ci darà soddisfazione come l'anno scorso. Cairo ha infine ribadito che "è ben salda" la posizione di Mihajlovic. "Dato che la squadra gioca bene, non vedo perché dovrebbe essere in dubbio".