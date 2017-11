Il Napoli vince a Udine e torna primo

ROMA, 26 NOV - Il Napoli vince 1-0 a Udine e torna in testa alla serie A a quota 38, +2 sull'Inter. A decidere la partita un gol di Jorginho, che si fa parare un rigore da Scuffet ma è il più veloce a riprendere la respinta e siglare il risultato finale. Primo pareggio stagionale della Roma, fermata 1-1 a Marassi da Genoa. Avanti con El Shaarawy, i giallorossi sono stati raggiunti per un rigore concesso con l'ausilio della Var: De Rossi ha strattonato Lapadula in area, colpendolo poi con uno schiaffo al viso. L'arbitro Giacomelli, dopo aver visionato lo schermo a bordo campo, ha indicato il dischetto e mostrato il rosso al romanista. Il rigore è stato poi trasformato dallo stesso Lapadula. A San Siro, infine, Milan e Torino hanno pareggiato 0-0.