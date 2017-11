Mirabelli, 'Milan escluso da coppe? mai'

ROMA, 26 NOV - "I tifosi possono stare tranquilli, il Milan non sarà mai escluso dalle Coppe". Così il ds rossonero, Massimiliano Mirabelli, sulle voci di possibili sanzioni Uefa per il fair play finanziario. "Non è questo il momento di avere rimpianti, con quelli al massimo faremo i conti alla fine -ha detto il dirigente, prima della partita col Torino. È vero, ci aspettavamo di essere in un'altra posizione in classifica, ma abbiamo il tempo per recuperare. E considerate che in Europa League siamo arrivati comunque primi nel girone. Sapevamo i rischi che correvamo, abbiamo cambiato tanto per essere competitivi e aprire un grande ciclo". Nonostante il momento non felice, Bonucci è al centro di voci di mercato che vogliono il Real interessato. "Abbiamo faticato per prendercelo: sappiamo che ci sono sempre tante squadre su di lui, ma abbiamo cominciato un progetto e vogliamo tenercelo stretto". Quanto all'ipotesi di un'esclusione dalle Coppe per conti non in ordine, Mirabelli è netto: "Non esiste, è fantacalcio".