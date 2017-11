L'incredibile 4-4 di Borussia-Schalke

ROMA, 26 NOV - Una rimonta che entrerà nella storia del Borussia Dortmund, che l'ha subita, e forse anche negli annali del calcio: da 4-0 a 4-0 nel derby contro lo Schalke, e il giorno dopo l'incredibile pareggio finisce sotto accusa l'attaccante Aubameyang. "E' stato ingenuo e ha rovinato tutto" ha detto di lui a fine partita il tecnico Peter Bosz, riferendosi all'espulsione per il secondo giallo a 18' dalla fine, quando il Borussia vinceva 4-2. All'indomani del clamoroso pari, che allontana la squadra di Dortmund dalla zona Champions, il presidente Rauball e il dg Watzke hanno dovuto affrontare le critiche dell'assemblea dei soci. Ai quali hanno annunciato la fiducia a Bosz, 54enne tecnico olandese, e difeso Aubameyang. "Nelle ultime settimane è stato criticato in un modo che non ci è piaciuto. Ieri abbiamo visto un giocatore che voleva reagire, forse questo stato d'animo lo ha portato a meritarsi il secondo giallo. Ma quante volte ci ha tolto dai guai?".