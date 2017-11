Milan, forfait ultimo minuto per Borini

MILANO, 26 NOV - Forfait dell'ultimo minuto per il Milan, che perde Borini per un problema a una caviglia poco prima della sfida di San Siro contro il Torino. Montella ha così dovuto cambiare la formazione, inserendo André Silva, che farà coppia in attacco con Kalinic, con alle spalle Suso e un centrocampo composto da Bonaventura, Kessie, Montolivo e Rodriguez. E' indisponibile per influenza anche Biglia, che però probabilmente non sarebbe partito titolare. Nel Torino, in attacco Mihajlovic punta sull'ex rossonero Niang, titolare dopo tre partite iniziate dalla panchina. Il francese giocherà nel tridente con Belotti e Ljajic.