Cagliari, Lopez 'contento della squadra'

ROMA, 26 NOV - Tre gol in casa e sconfitta dopo due successi di fila. Ma Diego Lopez, il tecnico del Cagliari non può che essere contento della prova della sua squadra: "Il risultato non va giù - ha commentato il tecnico dei sardi. Rispetto alla prestazione della squadra. Icardi ha avuto mezza palla gol e ha fatto gol. Bravi ragazzi: abbiamo giocato senza paura, siamo andati a prenderli molto alti. Nel secondo tempo l'Inter ha giocato di più, ma noi abbiamo avuto anche la palla del due a due. Con un'altra squadra avremmo fatto sicuramente risultato".