Cagliari: Lopez, 'Icardi è implacabile'

ROMA, 25 NOV - "La prima mezz'ora abbiamo fatto la partita che mi ero immaginato: siamo stati molto aggressivi sulle loro fonti di gioco e siamo stati bravi a non far arrivare la palla a Icardi. Poi, purtroppo, una palla gli è arrivata e ha fatto gol: in area di rigore è davvero implacabile, sta facendo una stagione pazzesca assieme a tutta l'Inter". E' un Diego Lopez rassegnato quello che, dai microfoni di Premium Sport, commenta il, Ko casalingo del suo Cagliari con l'Inter. "Ad ogni modo sono soddisfatto della prova dei ragazzi - dice ancora Lopez -, con una prestazione così e con un avversario un filo meno forte dell'Inter avremmo vinto. Dobbiamo continuare su questa strada, continuando a giocare con grande intensità: sotto 2 a 0 potevamo mollare, invece ci siamo rifatti sotto trovando il 2-1 e sfiorando con Farias il pareggio. Siamo una squadra viva, ma dobbiamo essere bravi ad esserlo sempre. Siamo in crescita, non dobbiamo fermarci".