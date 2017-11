Icardi, costruiamo qualcosa d'importante

ROMA, 25 NOV - "E' stata una partita complicata, l'atteggiamento 'basso' nel primo tempo ci ha un po' penalizzato e ha fatto prendere coraggio al Cagliari. Dopo il gol però siamo cresciuti e anche nella ripresa siamo sempre stati determinati a segnare". Così Mauro Icardi sulla vittoria dell'Inter a Cagliari. Il successo della squadra di Spalletti, ora prima in classifica, è un segnale agli avversari per lo scudetto? "Oggi ci godiamo una notte in testa, ma noi dobbiamo concentrarci sul fare il nostro - risponde Icardi -: gli altri devono sapere che siamo lì, attaccati a loro. Siamo consapevoli del fatto che stiamo costruendo qualcosa di importante: tutti, all'Inter, stanno lavorando duro. Quest'anno non giocare le coppe europee ci permette di lavorare bene in settimana e costruire le basi per fare qualcosa d'importante". E Icardi come sta? "Bene, oggi potevo anche farne tre di gol - dice il bomber -. La clausola? Sono cose di cui parlare con la società: sapete cosa penso io, non c'è nulla da dire".