Liverpool-Chelsea 1-1, Salah gol triste

LONDRA, 25 NOV - Finisce 1-1 il big match in Premier League tra Liverpool e Chelsea. Dopo un match con lunghe fasi di studio e con due squadre chiuse, a sbloccare il punteggio provvede Salah al 20' st, con il 15/o gol stagionale. Poi l'egiziano non festeggia in segno di rispetto per le vittime della strage di ieri nella moschea nel nord del Sinai. La partita sembra vinta dai Reds ma a 5' dalla fine Willian, entrato in campo appena tre minuti prima inventa con una bella giocata la rete del pari e regala un punto importante ai Blues. Con questo 1-1, il Liverpool non riesce a superare il Tottenham, che non va oltre il pari, anche qui 1-1, con il West Bromwich, che segna con Rondon e poi incassa il gol del pari di Kane. Vince a fatica il Manchester United sul Brighton: finisce 1-0 per l'autorete di Dunk. Il Manchester City capolista scende in campo domani contro l'Huddersfield. Intanto le prime posizioni della classifica sono queste: Man City 34, Man United 29, Chelsea 26, Tottenham 24, Liverpool 23, Arsenal 22.