Germania,primo Ko per Bayern di Heynckes

ROMA, 25 NOV - Prima sconfitta per Jupp Heynckes sulla panchina del Bayern Monaco. Dopo una serie di vittorie che aveva permesso ai campioni in carica di allungare, oggi la loro corsa si è fermata a Moenchengladbach, dove il Borussia si è imposto 2-1. Di Thorgan Hazard, fratello del più famoso Eden, la prima rete al 39', seguita prima dell'intervallo dal raddoppio di Ginter. Il Bayern nella ripresa ha accorciato con Vidal al 29', rimanendo in testa alla classifica di Bundesliga con 29 punti dopo 13 giornate, a +3 sul Lipsia, che ha battuto 2-0 il malandato Werder Brema con reti di Keita e Bernardo. Il match più spettacolare è stato quello di Dortmund, dove Borussia e Schalke 04 hanno pareggiato 4-4. Avanti di 4 reti dopo 45' per i gol di Aubameyang, Goetze e Guerreiro, oltre ad un autogol di Stambouli, sembrava fatta per la squadra di Bosz, reduce da tre sconfitte consecutive. Ma nella ripresa Burgstaller, Harit e Caligiuri hanno riportato sotto lo Schalke, che al 49' ha trovato un incredibile pari grazie a Naldo.