Serie A: vincono le veronesi

ROMA, 25 NOV - Vittoria per le due squadre veronesi negli altri due anticipi della 14/a giornata di serie A: il Chievo batte 2-1 la Spal, mentre il Verona passa per 2-0 a Reggio Emilia in casa del Sassuolo. A Verona si mette subito male per il Chievo, in svantaggio al 16' a causa di un autogol di Cesar su tiro di Lazzari. Nella ripresa la rimonta dei padroni di casa con la doppietta di Inglese (66' e 82'). Con questa vittoria il Chievo raggiunge il Bologna al settimo posto a quota 20 mentre la Spal è quartultima con 10 punti. Il Verona chiude la partita con il Sassuolo già nel primo tempo con le reti di Zuculini (22') e Verde (31'). I gialloblù, che hanno finito in 10 uomini per l'espulsione al 67' di Heurtaux, salgono a 9 punti e raggiungono al penultimo posto il Genoa. impegnato domani in casa con la Roma. Sassuolo 16/o a quota 10.