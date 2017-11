Donadoni, grande prestazione Bologna

BOLOGNA, 25 NOV - Nessun problema di mentalità, né di 'sbornia' post Juve. Ne è sicuro l'allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo: "Bravo il Bologna, quando subisci tre gol devi riconoscere i meriti di chi te li fa", ha detto al termine della partita persa 3-0. "Qualcosa abbiamo sbagliato, ma non posso rimproverare l'atteggiamento dei miei giocatori: abbiamo fatto la solita partita, con il piglio giusto, ma evidentemente qualcosa per strada abbiamo lasciato", ha spiegato il tecnico doriano. Di "spirito perfetto", ha parlato invece Roberto Donadoni, guardando alla "grande prestazione" del suo Bologna, "contro una squadra che una settimana fa aveva fatto tre gol alla Juve". Donadoni ha auspicato che "questa lezione serva, perché il cammino è ancora lungo, pieno di difficoltà e dobbiamo aggrapparci ad ogni punto". Il valore aggiunto della sfida vinta contro la Samp è stato che i giocatori rossoblù, secondo il loro tecnico, "hanno capito che se credono in loro stessi possono giocare contro chiunque, anche in dieci contro 11".