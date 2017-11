Valverde, più tranquilli con firma Messi

ROMA, 25 NOV - "Siamo tutti più tranquilli con la firma di Messi, soprattutto per l'ambiente". L'allenatore del Barcellona, Ernesto Valverde, è il primo a tirare un sospiro di sollievo per il prolungamento del contratto della 'Pulce', ufficializzato oggi. "Come ha detto Leo, il rinnovo era cosa fatta e mancava solo l'atto formale della firma", ha detto Valverde, spiegando che allenare Messi "è ovviamente un'esperienza unica. Ci sono momenti in cui i giocatori si adattano all'allenatore e altri in cui gli allenatori si adattano al giocatore. Lui è eccezionale", ha detto ancora il tecnico blaugrana, ripetendo che adesso "l'ambiente sarà più sereno e ci saranno molte meno domande sull'argomento durante le conferenze stampa".