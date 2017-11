Liga: Real Madrid-Malaga 3-2

ROMA, 25 NOV - Il Real Madrid soffre ma alla fine riesce a piegare la resistenza del Malaga, sconfitto al Bernabeu 3-2 in una partita della 13/a giornata della Liga. Ha aperto le marcature Karim Benzema, dopo 9', ma gli andalusi sono riusciti a pareggiare al 18' con Diego Rolan. Nuovo vantaggio merengue con Casemiro al 21' e nuovo pari ospite al 13' della ripresa con Castro. Alla fine c'è voluto un rigore per spezzare l'equilibrio e far pendere l'ago della bilancia a favore dei campioni d'Europa. Sul dubbio intervento di Luis Hernandez su Modric, l'arbitro Manzano non ha dubbi, indicando il dischetto, sul quale si è portato Cristiano Ronaldo che però si è fatto respingere il tiro da Roberto; sulla seconda conclusione, il Pallone d'Oro ha raccolto senza fallire a porta quasi vuota. Con questo successo, il Real Madrid sale a 27 punti, ovvero a -7 dal Barcellona, in campo domani sera al Mestalla contro il Valencia.