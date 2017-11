Mertens, Napoli può vincere lo scudetto

NAPOLI, 25 NOV - "Il Napoli non vince lo scudetto da 27 anni. La Juve resta la squadra più forte, ma se c'è un anno in cui il Napoli può vincere il titolo è questo e siamo rimasti tutti perchè sentivamo che fosse possibile". Dries Mertens al portale belga Het Laatste Nieuws racconta le ambizioni e le speranze di questa stagione sue e dei compagni di squadra. "Sarà molto difficile - racconta l'attaccante del Napoli - non abbiamo talenti incredibili nè una rosa ampia, soprattutto con gli infortuni di Ghoulam e Milik. Se si confronta la nostra rosa con quella della Juve ci si rende conto che stiamo facendo un piccolo miracolo Certo vincessi il titolo la gente mi potrebbe paragonare a Maradona e ne ho paura. Diranno che penso di essere Diego, abbiamo anche le stesse iniziali, ma sono solo Mertens, Perchè mai un giorno dovrei andare via da Napoli dove mi ritengono un dio? Perchè - conclude - magari a volte vuoi qualcosa di diverso, ad esempio non vai in vacanza sempre nello stesso posto, ma ora non penso a andare via".