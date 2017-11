Serie A: Bologna-Sampdoria 3-0

BOLOGNA, 25 NOV - Il Bologna ha battuto la Sampdoria 3-0 nel primo anticipo della 14/a giornata di serie A. I padroni di casa sbloccano la partita già al 3' quando Verdi è svelto a ribadire in rete una conclusione di Destro respinta corta da Viviano. Il raddoppio del Bologna arriva al 23' con un colpo di testa di Mbaye su azione di calcio d'angolo. Poi i rossoblù restano in 10 per l'espulsione di Torosidis (doppia ammonizione) avvenuta in fase di recupero. La Sampdoria può riaprire la partita al 69' ma il colpo di testa di Silvestre viene respinto da Mirant. Dopo 4' però il Bologna cala il tris con Okwonkwo, entrato da pochi minuti al posto di Verdi. Con questo successo gli emiliani salgono al settimo posto con 20 punti, mentre la Sampdoria resta in sesta posizione a quota 26.