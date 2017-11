Mertens, al Barça avrei fatto la riserva

NAPOLI, 25 NOV - "C'è stato un interesse del Barcellona, ma sarei stato una riserva e, dopo un anno così bello nel Napoli, non volevo tornare in panchina. Certo, se avessi saputo che Neymar andava via...". Dries Mertens racconta del suo mancato passaggio alla società spagnola al portale belga Het Laatste Nieuws. "Ho firmato il rinnovo - spiega - e poi Neymar è andato al PSG, trasferimento che ha fatto alzare i prezzi. Il Barcellona ha pagato 100 milioni per calciatori che poco tempo prima valevano la metà". "A volte - conclude Mertens - mi chiedo come sarebbe se fossi al Barcellona, chissà cosa sarebbe accaduto, se guardi chi ha giocato a sinistra negli ultimi mesi, forse avrei potuto farlo io".