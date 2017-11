Azzurri, la ricetta di Fabio Cannavaro

ROMA, 25 NOV - "Il giorno del sorteggio per i gironi della fase finale dei Mondiali sarà amaro non vedere l'Italia nell'urna. E' una grande sconfitta. Speriamo si rinasca. I calciatori scesi in campo contro la Svezia hanno dato tutto, ma purtroppo il risultato è stato negativo. Questo ha innescato un cambiamento, speriamo ci siano progetti nuovi e idee nuove". Così Fabio Cannavaro, parlando a Sky Sport. "Al di là degli uomini, bisogna portare cose nuove, il fatto di non andare al Mondiale è un danno morale e sociale - aggiunge il campione del mondo 2006 -. La gente vuole progetti e idee nuove, qualcosa di diverso. Io in Nazionale? Ho un contratto da rispettare e ci sono anche allenatori più bravi di me. Per affrontare il problema dobbiamo andare indietro negli anni, tornare a fare quello che facevamo prima".