Cannavaro, problema Juve è in difesa

ROMA, 25 NOV - Il problema della Juventus "è in difesa, non in attacco, bisogna inventarsi qualcosa di più" Così Fabio Cannavaro a Sky Sport sul campionato italiano. "La Roma? All'inizio magari ha faticato poi la squadra è venuta fuori, per me Di Francesco è un tecnico bravissimo. Totti non è mai stato un peso, l'anno scorso forse la sua immagine era pesante, quest'anno ha cambiato ruolo. La Roma ha valori importanti e se quest'anno è andata bene finora lo deve al fatto che ha cambiato allenatore. Il Milan - sottolinea Cannavaro - sta faticando più del previsto e deve trovare maggiore continuità. E' una squadra in costruzione e, anche se ha cambiato proprietario, il marchio Milan è conosciuto in tutto il mondo Per il Napoli è un anno importante - conclude Cannavaro - il campionato è ancora lungo, ma la squadra ha capito come vincono le partite sulla carta più semplici. Ma ancora c'è tanta strada da fare. Insigne? Sta facendo cose incredibil . Il suo mancato impiego in Nazionale? Chi non gioca in certi casi ha sempre ragione".