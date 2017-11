Udinese:Oddo "Il Napoli dovrà sudarsela"

UDINE, 25 NOV - "Non andiamo in campo per aspettare la partita successiva. Ci sono tre punti in palio. Andremo in campo per ottenere il massimo, contro il Napoli o qualsiasi altra squadra". Lo ha dichiarato il neoallenatore dell'Udinese, Massimo Oddo, nella consueta conferenza stampa pre-partita in vista della sfida di domani in casa contro la capolista Napoli, che segnerà il suo esordio sulla panchina bianconera. "Arriva una squadra forte - ha aggiunto - la prima in campionato, una tra le prime 4-5 che esprime il miglior calcio in Europa. Detto questo proveremo a metterli in difficoltà. Se saranno più bravi otterranno più di noi, ma sarà sudata. Il nostro campionato è fatto di 19 partite d'andata e 19 di ritorno, andremo in campo ogni domenica per raggiungere il massimo e mettere in difficoltà l'avversario". Il tecnico ha anche preannunciato che domani "Behrami non è disponibile, ha avuto un problemino oggi ed è uscito dal campo".