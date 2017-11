Montella: Silva forte ma Kalinic esperto

CARNAGO, 25 NOV - ''Andrè Silva e Cutrone sono giocatori importanti per il presente ma anche per il futuro del Milan. Ma Kalinic oggi è un attaccante più esperto''. Vincenzo Montella, durante la conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Torino, conferma la propria gerarchia nell'attacco del Milan e contro i granata darà una nuova chance al croato, nonostante le due doppiette in Europa League di Silva e Cutrone. ''Due attaccanti - l'analisi tattica di Montella - possono giocare insieme ma non con Suso trequartista. Al momento confonderebbe i giocatori nell'interpretazione dei principi che vogliamo portare avanti''. L'attenzione di Montella si sposta poi in mezzo al campo, con Montolivo favorito su Biglia come regista al fianco di Kessie: ''Sta facendo bene, è cresciuto molto. Mancano i gol dei centrocampisti, è vero, ma rispetto all'anno scorso giochiamo in maniera diversa e i centrocampisti hanno istituzioni diverse. Kessie è in calo? Nelle corde ha qualcosa in più e qualche gol in più''.