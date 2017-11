Montella, lavoro per il Milan di domani

MILANO, 25 NOV - ''Lavoro per il Milan di domani. Per ritrovare il Milan di Doha? Allora Davide sconfisse Golia con la forza delle idee e della fiducia. Ora portiamo avanti altre idee e ci stiamo riuscendo con maggiore continuità, peccato per qualche intoppo: gli infortuni però non devono essere un alibi, siamo nella media''. Vincenzo Montella, alla vigilia della gara con il Torino, spera di aprire un ciclo di sette partite contro squadre indietro in classifica con tre punti: ''Non esistono partite facili e il Torino è una squadra attrezzata per dare fastidio alle grandi. Non specula su risultato, gioca per vincere e prende rischi per farlo. Domani conta vincere, ne abbiamo bisogno''. Chiosa su Niang, ex della gara: ''Se mi auguro - si domanda Montella - che vada in panchina? Può anche giocare, mi basta giocare bene e vincere. Con le squadre medio-piccole abbiamo fatto il nostro dovere, dobbiamo continuare così''.