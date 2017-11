Roma, Di Francesco "Possiamo crescere"

ROMA, 25 NOV - "Siamo cresciuti ma dobbiamo fare ancora meglio perché possiamo farlo". Eusebio Di Francesco non si accontenta e chiede alla Roma un altro salto di qualità per continuare a recitare un ruolo da protagonista in campionato. "Dobbiamo migliorare dal punto di vista mentale alcuni aspetti e sono convinto che ci potremo togliere ancora tante soddisfazioni a partire da domani in cui voglio una Roma cattiva, determinata, che col Genoa vuole prendersi i tre punti. Non sarà facile ma voglio questa mentalità" aggiunge il tecnico abruzzese anticipando alla vigilia della trasferta di Marassi alcune scelte di formazione: "Strootman sarà titolare, e lo stesso vale per Kolarov e Dzeko. Lui in crisi? Magari non è stato brillantissimo con l'Atletico ma sono convinto che tornerà al gol, mi auguro già da domani". Quando tornerà anche Schick: "Sarà convocato, si è allenato con la squadra senza sentire fastidio. Non so quanti minuti ha nelle gambe, sicuramente non partirà dall'inizio ma sarà a disposizione e ne siamo felici".